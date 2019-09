Melle. Bei den Landesmeisterschaften der Leichtathletik-Jugend in Braunschweig wurde der Meller Paul Langkopf über 3000 Meter in neuer persönlicher Bestzeit Dritter und gewann seine erste Medaille auf Landesebene. Zudem stellte er eine neue Bestmarke über 800 Meter auf.

Durch Verletzungspech arg zusammengeschrumpft war das Team des SC Melle bei den Landesmeisterschaften der Altersklassen U16 und U20 in Braunschweig. Gleichwohl kehrten Jolien Rohden, Emilia Schmieder, Paul Langkopf und Jan-Erik Riegenring zufrieden und mit guten Ergebnissen heim.



Rohden und Schmieder hatten sich für das Rennen über 2000 Meter der Altersklasse W15 qualifiziert und belegten in einem stark besetzten, großen Teilnehmerfeld bei großer Hitze am Wettkampfsamstag die Plätze acht und neun. Auch Schmieder hatte in diesem Sommer eine längere verletzungsbedingte Trainingspause einlegen müssen. Umso erfreulicher ihr Comeback.

In der Samstagshitze absolvierte auch Paul Langkopf seinen ersten Start bei dieser Landesmeisterschaft über 3000 Meter in der M15. Er war von Beginn an mit weiteren Läufern in der Verfolgergruppe dabei, und am Ende kam es zu einem spannenden Endspurt mit Jobst Rathgen von Eintracht Hildesheim. Diesen verlor Paul zwar hauchdünn um 0,25 Sekunden, freute sich aber trotzdem über seine erste Medaille auf Landesebene und über eine neue persönliche Bestzeit von 10:02,68 Minuten.

Am Sonntag ging er dann bei etwas läuferfreundlicheren Temperaturen über 800 Meter an den Start. Auch hier mit positivem Ergebnis: Langkopf gewann seinen Zeitlauf über diese Distanz ebenfalls mit persönlicher Bestzeit und belegte den neunten Platz in der Gesamtwertung.

Riegenring mischt älteren Jahrgang auf

Den Abschluss aus Meller Sicht bildete Jan-Erik Riegenring. Eigentlich noch zum jüngeren U-18-Jahrgang gehörend, war er auch eine Altersklasse höher über die 800 Meter mittendrin, statt nur dabei. Mit einem überzeugenden Schlussspurt gewann er seinen Zeitlauf und belegte in starken 2:01,98 Minuten den sechsten Platz in der U20.

In den kommenden Wochen treten die vier jungen Athleten trainingsmäßig etwas kürzer, um dann mit neuer Energie in die Cross- und Hallensaison zu starten.