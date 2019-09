Melle. Schnell ein Coffe-to-go, und dann landet der Becher auf dem Müll. Entsprechend wachsen die Müllberge. Dieser Entwicklung sagen die Stadt und örtliche Gewerbetreibende den Kampf an. Sie haben sich dem Recup-System angeschlossen - ein innovatives Pfandsystem, um Berge von Einwegbechern zu vermeiden.

Jürgen Enders betreibt in Melle zwei Tankstellen, eine weitere in Gesmold soll in absehbarer Zeit gebaut werden: "Pro Jahr fallen 50.000 bis 60.000 Kaffeebecher an, die als Coffee-to-go über die Ladentheke wandern", schätzt der Metank-Geschäftsführer. Diese Entwicklung ist ihm ein Dorn im Auge.

Auf einer Fachmesse in Münster wurde er jüngst auf das so genannte Recup-System aufmerksam. Dabei kann der Kunde im Gegensatz zum Einwegbecher für einen Euro einen Coffee-to-go-Becher erwerben, um den Inhalt dann beispielsweise während der Autofahrt zu genießen. Anschließend kann der leere Becher deutschlandweit bei allen Recup-Partnern zurückgegeben werden, wobei das Pfand zurückerstattet wird. Der Deckel bleibt im Besitz.

Thermo-Becher zu teuer

Ähnlich wie Jürgen Enders tickt auch Hauptamtsmitarbeiter Christian Ohmann. Er überlegte vor dem Hintergrund der Müllvermeidung, einen Thermo-Becher mit Melle-Motiven herstellen zu lassen. Diese Idee wurde allerdings wieder verworfen: „Nach ersten lockeren Kontakten über die Verkaufstheke hinweg wurde schnell klar, dass dieser Becher bei entsprechender Qualität vielen Kaffeetrinkern einfach zu teuer wird“, erläutert Christian Ohmann, der bei weiteren Recherchen ebenfalls auf das Recup-System stieß.

Zur Vorstellung dieses Produktes lud Christian Ohmann daraufhin alle Gewerbetreibende aus Melle ein, die Kaffee im Ausschank vertreiben. Die Spanne der Betriebe reichte dabei vom klassischen Café über Filialbäcker und Tankstellen bis hin zum Kioskbetreiber im Freibad. Fünf Betriebe schlossen sich dem Aufruf an, das neuartige Bechersystem einzuführen.

Viel Luft nach oben

Das haben Jürgen Enders und seine Mitarbeiterin Diana Thielecke auch bereits getan. Seit dem 23. Juli gibt's an den beiden Tankstellen den Coffee-to-go im Recup-System: "Ein erster Schritt, um Unmengen an Müll zu vermeiden", betont der Geschäftsführer. Und wie kommt das System an?

"Es ist noch jede Menge Aufklärungsarbeit nötig, der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Bei der Akzeptanz gibt es noch jede Menge Luft nach oben", meint Enders, verbunden mit der Hoffnung, dass sich weitere Unternehmen anschließen mögen.

Das hat Karlchen's Backstube mit seinen Filialen im Jibi Riemsloh und im Jibi Neuenkirchen bereits getan:„Unsere Kunden kaufen ihr Lieblingsheißgetränk wie gewohnt und erhalten es dann im Pfandbecher, für den sie einen Euro hinterlegen. Findet der leere Becher dann wieder den Weg zu uns – oder einem anderen der teilnehmenden Unternehmen – gibt es den Euro wieder zurück und der Becher wandert in die Spülmaschine statt in den Mülleimer“, sagte Geschäftsfüshrerin Simone Böhne.

Wie reagieren die Kunden?

Zunächst nimmt Karlchen’s für eine Probezeit von sechs Monaten an der Pfandbecher-Aktion teil. „Wir möchten die Reaktion unserer Kunden abwarten und schauen, wie viele der Becher zu uns zurückfinden und somit tatsächlich mehrfach verwendet werden können. Danach entscheiden wir, ob wir die Aktion fortführen und vielleicht auch auf weitere Filialen ausrollen.“

Nach dem Willen der Stadt sollen sich weitere Unternehmen diesem modernen Pfandsystem anschließen. Der Leiter des Umweltbüros, Thilo Richter, und Christian Ohmann bleiben am Ball. Schließlich werden allein in Deutschland 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr weggeworfen, das sind 320.000 Bescher pro Stunde.