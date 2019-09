Melle. Während des Stadtjubiläums „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ sorgte das MELory Memo-Spiel mit seinen großformatigen Spielkarten auf dem Starcke-Carree für Aufsehen. Anlässlich des Herbstfestes, das am Wochenende, 28. und 29. September, gefeiert wird, wartet die Stadtbibliothek nun mit dem MELory für die ganze Familie auf.

„Wenn die Abende länger werden, bietet dieses Spiel eine ausgezeichnete Form der Freizeitgestaltung für Jung und Alt, wobei die mit Grönegau-Motiven gestalteten Spielkarten Lust auf Melle wecken“, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek, Ulrike Koop, um anschließend allen beteiligten Künstlerinnen und Künstler für die Gestaltung der einzelnen Karten zu danken.

Auflage beträgt 500 Exemplare

Es handelt sich bei diesen Kunstschaffenden um Hildrun Balz (Elsebrücke und Märchenwald), Barbara Daiber (Plettenberger Straße), Magrit van Eß (Freibad), Anke Flüs-Meyer (Bahnhof), Sonja Hallmann-Groth (Weg zum Weberhaus), Hubert Manke (Ansicht vom „Meller Balkon“), Melania Menzel (Villa Unbefunde), Ibrahim Dalshad Mohammed (Rathaus), Ingeborg Neteler (Partie an der Else), Sebastian Olschewski (Ottoshöhe), Anette Opitz (Diedrichsburg), Elke Sewöster (Fotografien „heute“), Katharina Staar (Buchhandlung Selige) und Richard Wejner (Grönenbergteich).

Außerdem trugen der Heimatverein Melle und das Stadtarchiv Melle mit historischen Ansichten zum Gelingen des Spiels bei. „Ein ganz besonderer Dank gilt darüber hinaus Professor Fritz-Gerd Mittelstädt, der den Namen MELory schuf“, erklärte Ulrike Koop.



Die Box mit den 55 mal 55 Millimeter großen Spielkarten ist am Festwochenende zu einem Verkaufspreis in Höhe von 8,50 Euro in der Stadtbibliothek an der Weststraße 2, im Rathaus am Markt 22 und im Stadthaus am Schürenkamp 16 erhältlich. Die Auflage beträgt 500 Exemplare.