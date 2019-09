Die Kleinsten hatten auch am gestrigen Montag ihren Spaß. Foto: Martin Heuer

Gesmold . Nach zwei tollen Tagen ging es bei der 509. Auflage der Gesmolder Kirmes am Montag – dem Abschlusstag – etwas bescheidener zu. Die Temperaturkurve zeigte nach unten, aber der befürchtete Regen legte passend zum Besucherandrang am späten Nachmittag eine Pause ein: „Wir hoffen, dass wir die Besucherzahl von 40 000 knacken können“, übte sich zuvor Marktleiterin Sabine Schlüter in Optimismus.