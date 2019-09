Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Gesmold. Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Plaggenstraße in Gesmold ereignete, wo am Wochenende Kirmes gefeiert wurde. Der Fahrer ist mit seinem Dreier-BMW nach einem Unfall offenbar auf drei platten Reifen geflüchtet.