In der Krise des Waldes in Melle steckt auch eine Chance

Foto: Kirsten Muck

Melle. Hitze, Wassermangel, Windhosen, Schädlinge und Pilze haben dem Meller Wald in den vergangenen Jahren ordentlich zugesetzt. Die Krise des Waldes ist bedrohlich. In ihr steckt aber auch die Chance, den Wald nun so aufzuforsten, dass er dem Klimawandel standhält, meint unsere Kommentatorin.