Melle. "Das ist ja der Wahnsinn", kommentiert Panela Opitz vom Tier- und Naturschutzverein Melle den jüngsten Neuzugang. Kein Tier, aber trotzdem mit etlichen Pferdestärken ausgestattet: Ein Ford Transit Courier, den der Deutsche Tierschutzbund den Mellern schenkt. Er wird als Tierhilfewagen zum Einsatz kommen.

Genau genommen hat das Tierheim den wagen am Freitag erhalten, so wie 27 weitere Tierschutzvereine bundesweit. Das neue Auto gab es im Vorfeld einer Mitgliederversammlung in Bonn. "Wir hatten uns um das Auto beworben", berichtet Panela Opitz. Da habe sich die gute Zusammenarbeit mit dem Dachverband wohl ausgezahlt, vermutet das für die Pressearbeit zuständige Vorstandsmitglied. "Wer sich auf Versammlungen nie blicken lässt und auch sonst keine Zusammenarbeit hat, hat es da sicherlich schwerer. Die schauen natürlich schon, wer sich engagiert."

"Da hätten wir gar nicht gewusst, was wir machen sollen"

Bislang nutzt der Verein einen Kastenwagen, der sich durch Werbung finanziert. Der Vertrag läuft allerdings im März aus, dann hätten die Tierschützer das Auto kaufen oder zurückgeben müssen. "Da hätten wir gar nicht gewusst, was wir machen sollen", sagt die Pressesprecherin. Nun müssen zwar bis zum März zwei Autos finanziert werden, aber das sei zu stemmen.

"Nun kann man sehen, wie es den Tieren geht"

Auch wenn die Tierschützer sich über das werbefinanzierte Gefährt sehr gefreut haben, mit dem neuen Fahrzeug kann das alte nicht mithalten. Das neue Tierhilfemobil verfügt über Klimaanlage und Entlüftung. Außerdem sind Fahrgastzelle und Ladefläche durch ein Gitter getrennt. Opitz: "Nun kann man sehen, wie es den Tieren geht, im alten Fahrzeug konnten wir sie von vorne nicht beruhigen."

Nahezu täglich für Fundtiere im Einsatz

Das Auto "ist nahezu täglich für Fundtiere im Einsatz", berichtet Opitz. Hinzu kommen Fahrten zum Tierarzt ("mindestens einmal die Woche") und, um Sachspenden abzuholen. So kamen in viereinhalb Jahren Altfahrzeug immerhin 45.000 Kilometer zusammen.

Der Ford Transit ist mit auffälligen Motiven bedruckt: Auf der einen Seite mit Findefix, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, auf der anderen Seite mit einem Katzenmotiv mit Spendenaufruf.

Tierheim Melle ist "eine wichtige Stütze" im Bundesverband

„Mit seinem Engagement ist das Tierheim Melle für den Tierschutz vor Ort unverzichtbar und eine wichtige Stütze in unserem Dachverband“, betont Thomas Schröder als Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Die Vorsitzende des Tier- und Naturschutzvereins Melle, Charlotte Bockrath-Regel, bedankt sich für die großzügige Spende: „Egal ob Tierrettungen, Fahrten zum Tierarzt oder Transport von Futter und allem anderen, was tagtäglich benötigt wird – der Tierhilfewagen wird in Zukunft täglich im Einsatz sein.“

181 Wagen übergeben

Insgesamt hat der Deutsche Tierschutzbund als Dachverband von 740 Tierschutzvereinen und 550 Tierheimen bereits 181 dieser Tierhilfewagen an Vereine übergeben. Die Wagen sind mit Hilfe der Fachexpertise des Tierschutzbundes speziell für den Transport von Tieren ausgestattet. Neben Klimaanlage und Entlüftung gibt es einen geräumigen Ladebereich, dessen blickdichten Seiten die optischen Reize für die Tiere während der Fahrt minimieren und so den Stresspegel senken. Als weitere Unterstützung erhielt das Tierheim Melle bei der Übergabe einen Gutschein für eine Palette Tierfutter, gespendet von einem Futtermittelhersteller.