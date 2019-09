Melle. Der Fußball-Kreisligist SC Melle II tritt weiter auf der Stelle. Beim 0:0 auf eigenem Platz gegen den Hagener SV spielte das Team von Trainer Carsten Harquet zum fünften Mal im sechsten Ligaspiel Unentschieden, bleibt aber ungeschlagen.

„Mit dem Unentschieden können wir heute ganz klar leben“, ordnete Harquet den Punktgewinn gegen das Topteam aus Hagen passend ein. Denn sein Team erwischte keinen guten Start in die Partie. Dennis Rottmann nach einer Ecke und Hendrik Rethmann beim Nachschuss (4.), Til Egelmeyer (13.) und Tom Haarbach per Kopfball (14.) hatten gleich mehrere gute Chancen für die Gäste.



Die SCM-Reserve dagegen brauchte eine knappe halbe Stunde, um sich Möglichkeiten zu erspielen. Ein Schuss von Cornelius Brinkmann wurde von der HSV-Abwehr geblockt (29.), ein Freistoß von Hasan Akbayram segelte knapp am Tor vorbei (32.). „Da haben wir uns wirklich gut durchkombiniert“, lobte Harquet seine Spieler.

Auf der anderen Seite verlängerte SCM-Verteidiger Ole de Vries eine Flanke von Nils Marotz per Kopf fast ins eigene Tor (37.), bevor Robin Lindenthal bei der größten SCM-Chance den Ball an den Pfosten setzte (39.). Auszeichnen konnte sich wenig später SCM-Keeper Tobias Zahl mit einer Glanzparade gegen einen halbhohen Schuss von Simon Holkenbrink (40.).

Die zweite Halbzeit startete deutlich schleppender. Leon Seelhöfer prüfte Hagen-Keeper Marlon Leuenberger mit einem harmlosen Schuss aus der Drehung (52.), SCM-Keeper Zahl parierte einen Versuch von Holkenbrink (68.). In dieser Phase ging der Spielfluss auf beiden Seiten verloren, weil viele Kleinigkeiten konsequent gepfiffen wurden. Haarbach (75.), Rethmann (76.) und Engelmeyer (81.) verpassten für Hagen.

Die größte Möglichkeit hatte dann aber die SCM-Reserve, als Lindenthal einen öffnenden Pass verarbeitete und nur ganz knapp am Tor vorbeischoss (84.). Beide Teams spielten nun voll auf Sieg. Holkenbrink versuchte es für Hagen aus kurzer Distanz. Seinen abgefälschten Schuss parierte Zahl (88.), bevor der eingewechselte Hagener Steffen Plogmann per Distanzschuss den Pfosten traf (90.).

Emotionale Nachspielzeit

Anschließend musste Hagens Jan-Hendrik Schaub vorzeitig den Platz verlassen, als er hart in einen Zweikampf ging und die Rote Karte sah (90.). „Die Rote Karte muss man nicht geben“, kommentierte Harquet den Platzverweis. Emotional gingen beide Teams die Nachspielzeit an, Chancen erspielte sich aber niemand mehr.

„Hagen war die Mannschaft, die näher am Sieg war. Deswegen nehmen wir das Unentschieden einfach mal mit“, sah Harquet das Unentschieden als glücklich für sein Team an. Trotzdem hatte der Trainer natürlich auf ein anderes Ergebnis gehofft: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir am Ende mal das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt hätten.“

Aufstellung SCM II: Zahl – Marcel Hülk, De Vries, Tönsing, Pietsch (82. Hengehold) – Marvin Hülk, Lu. Seelhöfer – Lindenthal, Brinkmann (46. Klesser), H. Abkayram (80. Ceylan) – Le. Seelhöfer.

Rote Karte: Jan-Hendrik Schaub (90./Übertriebene Härte).