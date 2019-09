Fritteuse gerät in Neuenkirchen in Brand CC-Editor öffnen

Mit Atemschutz mussten die Feuerwehrleute in die Wohnung, um den Brand in der Küche zu löschen. Foto: Martin Dove

Neuenkirchen. In einer Mietwohnung an der Redecker Straße in Neuenkirchen-Redecke ist am Samstagabend ein Brand in der Küche ausgebrochen. Dabei wurde ein Mann verletzt und musste sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht werden.