Ein leidiges und altbekanntes Problem: Nicht nur, aber auch in Tempo-30-Zonen wird häufig zu schnell gefahren. Foto: Petra Ropers

Neuenkirchen. Eine zusätzliche Kindergartengruppe in Trägerschaft des Christophorus-Kindergartens soll im Meller Stadtteil Neuenkirchen den drohenden Mangel an Plätzen auffangen. Einen entsprechenden Antrag an den Bildungsausschuss der Stadt fasste der Ortsrat Neuenkirchen in seiner Sitzung am Donnerstagabend.