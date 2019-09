Melle. Nach schwerer Krankheit ist der ehemalige Meller Stadtdirektor Harald Eberhardt in einem Osnabrücker Krankenhaus gestorben. Mit seiner Ehefrau Vera trauern zahlreiche Menschen um einen Mann, der sich seiner Wahlheimat auf das Engste verbunden fühlte, beruflich wie ehrenamtlich.

Eberhard war eine Persönlichkeit, die das Herz am rechten Fleck trug – liebenswürdig, bescheiden und stets den Menschen zugewandt:

Er kam am 10. Februar 1943 auf dem Rittergut Elbersdorf bei Dresden zur Welt. Nach dem Abitur, das er in Bad Godesberg ablegte, studierte er an den Universitäten Bonn und Kiel Rechtswissenschaften. Anschließend war er Dezernent im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) und stellvertretender Landrat und danach Bürgermeister im nordhessischen Eschwege.

Aus dieser Position heraus bewarb er sich 1985 – nach dem plötzlichen Tod des Amtsinhabers Klaus-Detlev Surberg – in Melle um das Amt des Stadtdirektors und fungierte fortan zwölf Jahre lang als Verwaltungschef im Stadthaus am Schürenkamp. In seine Amtszeit fiel beispielsweise der Bau des Forums.

Kontakte mit früheren Kollegen bis zum Schluss gepflegt

In Politik und Verwaltung galt der Jurist als exzellenter Fachmann, der einen kooperativen und ausgleichenden Führungsstil pflegte. Unvergessen ist für viele noch heute die Doppelspitze, die er mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister Clemens Schwertmann bildete. Als Eberhardt 1997 aus dem Amt schied, eröffnete er in Melle-Mitte eine Kanzlei und arbeitete fortan als Rechtsanwalt. Fühlte sich aber weiterhin der Verwaltung eng verbunden und suchte bis wenige Wochen vor seinem Tod regelmäßig das Stadthaus auf, um Kontakte mit früheren Kollegen zu pflegen.

Der Name Harald Eberhardt ist auch eng verbunden mit bürgerschaftlichem Engagement. So war er viele Jahre lang Vorsitzender der Waldbühne, leitete als Vorsitzender den Tuberkulose- und Krebshilfeverein Melle, fungierte als einer der beiden Patrone des Meller Siechenfonds und engagierte sich bis zu seinem Tode im Vorstand des Heimatvereins Melle.

Harald Eberhardt war Träger der Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbandes, die Waldbühne ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Als Privatmann schätzte Eberhardt seine Doppelkopfabende. Außerdem spielte er gerne Skat und Tennis. Außerdem mochte er Reisen in ferne Länder und das Fahrradfahren.