Melle. Normalerweise steht sie hinter der Kamera, doch als der Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, Reiner Möhle, in ihrem Geschäft erschien, um eine Urkunde zu überreichen, trat sie dem Anlass entsprechend höchst erfreut vor die Kamera: Seit 40 Jahren betreibt Gabriele Niehaus das Atelier am Markt, Anlass für eine besondere Ehrung.

"Es freut uns sehr, dass ich Ihnen heute diese Urkunde überreichen darf. Damit würdigt die Handwerkskammer eine Person, die sich in ihrem Beruf und für die Innung sehr engagiert einsetzt. Es ist die höchste Auszeichnung, die das Handwerk zu vergeben hat, und Sie haben sich diese Urkunde wirklich verdient", würdigte Reiner Möhle das Wirken von Gabriele Niehaus.

Die Fotografenmeisterin legte im Jahr 1978 ihre Meisterprüfung ab und machte sich bereits ein Jahr später mit dem Atelier am Markt in Melle selbstständig. Für ihre 40-jährige Selbstständigkeit mit ihrem Fotostudio wurde sie nun von der Handwerkskammer ausgezeichnet. Darüber hinaus galt die Würdigung in einem hohe Maße der ehrenamtlichen Arbeit, die Gabriele Niehaus leistet.

So fungierte sie in der Zeit von 1985 bis 1999 als Lehrlingswartin und ist seit 1999 bis heute Obermeisterin der Fotografeninnung: "Das Ausbildungswesen dieser kleinen, aber feinen Innung liegt Gabriele Niehaus sehr am Herzen", betonte Herbert Tiemann, Pressesprecher der Kreishandwerkschaft.

Darüber hinaus gehört Gabriele Niehaus von 2011 bis heute als Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft an. Im Jahr 2004 wurde sie zur stellvertretenden Delegierten in der Vollversammlung der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim gewählt, der sie in dieser Funktion bis 2013 angehörte, ehe sie im Januar 2014 für einen Zeitraum von zehn Jahren als Delegierte in die Vollversammlung der Handwerkskammer gewählt wurde.

Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie im Jahr 2012 mit der silbernen und fünf Jahre später mit der goldenen Ehrennadel des Handwerks ausgezeichnet.

Mehr als vier Jahrzehnte widmet sich Gabriele Niehaus mit Herzblut ihrem Beruf, und der bereitet ihr, wie sie sagt, bis heute viel Freude.