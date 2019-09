Peter August Böckstiegel, Lappenmädchen, 1925, Aquarell und Tusche auf Papier. Foto: Böckstiegel Museum

Melle/Werther. Um die Wertschätzung Böckstiegels für das indigene Volk der Sámi (sogenannte „Lappen“), die er 1925 porträtiert hat, in den Vordergrund zu rücken, findet in Zusammenarbeit mit dem Fremdsprachenzentrum der Universität Bielefeld am letzten Ausstellungstag von „Jugend und Alter – Der Mensch im Werk von Peter August Böckstiegel“ am Sonntag, 15. September, ein besonderes Rahmenprogramm statt.