Der Wagenkorso mit Fußgruppen begeisterte die Altenmeller Bürger. Foto: Marita Kammeier

Melle. Der traditionelle Festumzug beim Altenmeller Erntedankfest lockte am Sonntag interessierte Zuschauer aus den Häusern, die ihre Begeisterung mit lauten Jubel- und Bravorufen zum Ausdruck brachten. Passend zum 70. Geburtstag schien die Sonne, und im Festzelt an der Thomasburg feierten die Gäste an drei Tagen ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.