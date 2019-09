Melle. Melles größtes Volksfest: Die Gesmolder Kirmes 2019 findet vom 14. bis 16. September statt. 140 Schausteller öffnen von Samstag bis Montag im Meller Stadtteil Gesmold ihre Buden und Fahrgeschäfte. Wir geben einen Überblick über Programm, Öffnungszeiten und Attraktionen.

Seit mehr als einem halben Jahrtausend feiern die Gesmolder alljährlich Mitte September ihre Kirmes – ein Fest, das an die Weihe der Kirche erinnert. Und doch gibt es immer wieder etwas Neues. In diesem Jahr dreht sich zum Beispiel erstmals der "Propeller" im Gesmolder Ortskern. Das Fahrgeschäft ist etwa 40 Meter hoch. An einem langen Arm hängen freischwingende Gondeln, die Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreichen. Alle wichtigen Infos in der Übersicht:

Samstag, 14. September 2019

Geöffnet ab: 14 Uhr

15 Uhr: Kirmes-Messe in der St.-Petrus-Kirche

16 Uhr: Ortsbürgermeister Michael Weßler eröffnet das Kirchweihfest um 16 Uhr auf dem Femlindeplatz. Der Ortsrat Gesmold verschenkt 500 Lebkuchenherzen an die jüngsten Besucher. Für Erwachsene soll Freibier ausgeschenkt werden.

Sonntag, 15. September

Geöffnet ab: 12 Uhr

11 Uhr: Gottesdienst auf dem Autoskooter mit anschließendem Platzkonzert der Blaskapelle Gesmold

Montag, 16. September 2019

Geöffnet ab: 14 Uhr

Fahrgeschäfte und andere Attraktionen

Propeller

Skipper

Musik-Express

Breakdancer

Autoscooter Racing Cars Tovar

Shake and Roll

Twister

Speedy Gonzales

Crazy Dancer

Time-Factory

Kindersportkarussell



Kinderkarussell "World Of Fantasy (8-Schleife)

Jumbo Flug

Quarter Tramp (Trampolinspringen)

Kaiser's Zirkuswelt (Ponyreiten)

Kirmeslauf

Bereits am Freitag (13. September 2019) findet ab 16 Uhr der Kirmeslauf des SV Viktoria Gesmold statt.

Nachtbus

An den Tagen von Samstag bis Montag verkehren sogenannte Nachtbusse zwischen dem ZOB in Melle-Mitte und dem Kirmesgelände in Gesmold. Ein Ticket kostet 5 Euro für beliebig viele Fahrten am betreffenden Abend. Hier lässt sich der Fahrplan herunterladen.