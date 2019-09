Melle. Herrliches Spätsommerwetter, spannende Wettkämpfe und ausgelassene Fröhlichkeit: Mit einem abwechslungsreichen Programm war das Kreisjugendzeltlager verbunden, das der Schützenkreis Grönegau in Bakum durchführte.

Traditionsgemäß endete die Veranstaltung mit der Proklamation des neuen Kreisjugendkönigspaares. Dabei traten Leon Spitzmacher (Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle) und Maja Leimbrock (Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle) die Nachfolge von Henrik Mönter (Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf) und Lena Heemann (Schützengesellschaft Buer) an.



Nachtwanderung

Ob Nachtwanderung mit kleinen Überraschungen, ein Spielenachmittag, der angesichts der Hitze mit einer Wasserschlacht endete, oder ein stimmungsvoller Abend am Lagerfeuer – das Zeltlager bot den Teilnehmern viele Aktionen. Optimale organisatorische Rahmenbedingungen also für ein ereignisreiches Wochenende, für das Kreissportleiterin Anja König und Maik Pegesa als Organisationsleiter der Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle ein vielseitiges Programm vorbereitet hatten.

Einen Schwerpunkt nahmen während des Zeltlagers jedoch der Sommerbiathlon (Laufen und Schießen) und das Ausschießen des Kreisjugendkönigspaares ein – spannende Wettkämpfe, die mit der Siegerehrung im Schützenhaus der Bürgerschützengemeinschaft Melle ihren Abschluss fanden. Worte des Dankes richtete dabei Anja König an alle Mitstreiter für die perfekte Durchführung des Zeltlagers. „Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr das Wetter mitgespielt hat, so dass auch vor diesem Hintergrund ein idealer Rahmen gegeben war“, sagte die Rednerin weiter.

"Schöne Regierungszeit"

„Ein besonderes Dankeschön gilt allerdings unserem scheidenden Jugendkönigspaar Henrik Mönter und Lena Heemann“, stellte Anja König fest. Die Majestäten hätten sich während ihrer einjährigen Amtszeit als würdige Repräsentanten des Schützenkreises erwiesen.

Unter dem Jubel der Anwesenden rief die Kreissportleiterin den Erfolgsschützen Leon Spitzmacher zum neuen Kreisjugendkönig und Maja Leimbrock zur neuen Kreisjugendkönigin aus. „Hoffen und wünschen wir, dass den neuen Majestäten eine schöne Regierungszeit beschieden sein möge“, meinte die Rednerin abschließend. Als 1. Prinzen stellte sie Michel Grothaus (Schützenverein Wellingholzhausen) und als 2. Prinzen Jan-Luca Pegesa (Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle) vor. Als 1. Prinzessin fungiert Sarah-Sophie Röse (Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle) und als 2. Prinzessin Greta Aring (Schützengesellschaft Buer).

Die Siegerliste des Sommerbiathlons:

Schülerklasse B, männlich (Einzelwertung): 1. Gerrit Diekmann, Schützenverein Wellingholzhausen.

Schülerklasse B, weiblich (Einzelwertung): 1. Lena Heemann, Schützengesellschaft Buer.

Schülerklasse A, männlich (Einzelwertung): 1. Miro Beyer, Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle.

Schülerklasse A , weiblich (Einzelwertung): 1. Sarah-Sophie Röse, Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle.

Schülerklasse (Mannschaftswertung): 1. Schützengesellschaft Buer (Mira Pieper, Ben Heemann, Ole Aring).

Jugendklasse (Einzelwertung): 1. Marlon Ronning, Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf.

Jugendklasse (Mannschaftswertung): 1. Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle (Jan-Luca Pegesa, Leon Spitzmacher, Marvin Röse).

Juniorenklasse (Einzelwertung): 1. Michel Grothaus, Schützenverein Wellingholzhausen.