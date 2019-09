Neuenkirchen. Ein Gebäudebrand auf einem ländlichen Anwesen im Meller Ortsteil Suttorf – dieses Szenario bildete die Grundlage für eine länderübergreifende Übung am Freitagabend im Stadtteil Neuenkirchen.

Beteiligt war neben drei Meller Ortsfeuerwehren auch der Löschzug Langenheide aus Werther.

Die Neuenkirchener Feuerwehrmitglieder Sebastian Kinnius und Marek Vodegel hatten die Übung vorbereitet. Unterstützt wurden die beiden Übungsleiter von Nils Hoyermann und Hans-Ulrich Kollmeyer, der den Sonnenhof Kollmeyer mit seinem weitläufigen Gelände als Übungsobjekt zur Verfügung stellte.

Mit zwei Nebelmaschinen sorgte Marek Vodegel für eine starke Verqualmung in einer zweigeschossigen Werkstatt, in der laut Übungsdrehbuch ein Brand ausgebrochen war. Daraufhin informierte Sebastian Kinnius die Regionalleitstelle Osnabrück in einem symbolischen Notruf. Sirenenalarm um 18 Uhr für die Ortsfeuerwehren Neuenkirchen und Sankt Annen. Zusätzlich alarmiert wurde die Drehleitereinheit aus Melle-Mitte. Noch auf der Anfahrt zum Übungsobjekt forderte Ortsbrandmeister Mario Seppel den Löschzug Langenheide als weitere Unterstützung an, die sich aus der benachbarten Stadt Werther auf den Weg zur Suttorfer Straße machte.

Die Herausforderungen vor Ort: Zum einen die Rettung von vier zunächst vermissten Personen sowie die anschließende Brandbekämpfung auf dem Hof und zum anderen der Aufbau einer Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke von einem mehrere Hundert Meter entfernten Löschwasserteich.

Während mehrere Atemschutztrupps insgesamt drei Vermisste in der verrauchten Werkstatt lokalisierten und ins Freie transportierten, rettete die Drehleiterbesatzung eine weitere vermisste Person vom Dach einer benachbarten Halle. Bei den Vermissten handelte es sich um Übungspuppen mit einem Gewicht von jeweils 30 bis 70 Kilogramm.

Nachdem die unabhängige Löschwasserversorgung sichergestellt war, kamen mehrere Rohre zur Brandbekämpfung und als Riegelstellung zwischen Brandherd und angrenzenden Hallen zum Einsatz.

Wegen der nach wie vor geltenden Regeln zum sparsamen Umgang mit Wasser im Landkreis Osnabrück wurde die Übung weitestgehend ohne Wasserverbrauch durchgeführt. Lediglich die Leitung zwischen der Wasserentnahme aus dem Teich und der Einsatzstelle wurde mit Wasser gefüllt, um die Übungsziele zu erreichen. Hierfür wurden beispielsweise die Standorte von Verstärkerpumpen aufgrund des Höhenprofils des Geländes überprüft.

Nach rund einer Stunde war die Übung der insgesamt 65 beteiligten Einsatzkräfte beendet. Eine erste Nachbesprechung und die anschließende Verpflegung der Feuerwehrmitglieder fanden im Feuerwehrhaus Neuenkirchen statt.