Forderung in Melle:„Denkmale nutzen und entwickeln"

Die moderne Bank im denkmalgeschützten Gebäude stellte Volksbank-Chef Thomas Ruff als Festredner vor. Foto: Christoph Franken

Melle. Die zentrale Eröffnungs-Veranstaltung für den Landkreis Osnabrück zum „Tag des offenen Denkmals“ fand am Sonntag in der Stadtbibliothek von Melle statt. Das diesjährige Motto lautete „Modern(e) Umbrüche in Kunst und Architektur“ und dazu präsentierten die Rednern eine Menge aktueller Beispiele.