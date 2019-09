Musik aus den Bergen von Kentucky und Tennessee singen Dagmar und Harald Voß. Foto: Insel der Künste

Melle. Die „Insel der Künste“ in Melle an der Haferstraße 20 lädt am Freitag dem 13. September um 20 Uhr im Rahmen des Meller Kulturherbstes zu Livemusik mit „Two For The Blue“ ein.