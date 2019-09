Ein 25-jähriger Autofahrer aus Melle ist von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin aus Osnabrück verletzten sich schwer. Symbolfoto: Jörn Martens

Melle. Ein 25-jähriger Meller ist mit seinem Auto am Samstag in Melle von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die Polizei geht von zu hoher Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Der 25-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin aus Osnabrück wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht, wie die Meller Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.