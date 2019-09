Melle. Elf Einwohner verfolgten am Donnerstagabend in Melle die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau, vor allem wegen des Themas Hochwasserschutz (HWS). Ein weiterer Schwerpunkt war die von der Deutschen Bahn geplante Erneuerung der drei Bahnhöfe im Stadtgebiet.

