Melle. Da sitzt er also hemdsärmelig vor seinem Publikum und erzählt und liest vor und singt: Gunther Emmerlich, Opernsänger mit Jazzambitionen und Moderator, war auf Initiative von „Melle vernetzt“ am Donnerstagabend zu Gast im Forum bei Solarlux.

Er ist ein Bühnenprofi durch und durch. Er weiß genau, wie er seine Fans begeistern kann. Und das tut er auf eine charmante, beinahe jungenhafte Weise mit Bodenhaftung und Witz. Der Wort- oder besser gesagt, der Wörterwitz, dezent und feinsinnig, macht seine Geschichten aus: von einem Besuch im „Am-Vieh-Theater“ in Beulbar, wo die Zuschauer im Garten sitzen, erzählt er: „Gegen Mitternacht gesellte sich gar eine junge Schnecke zu mir und trank aus dem Weinglas, das ich zu meinen Füßen abgestellt hatte. Sie war splitterfasernackt. Eine Pulmonata – eine Nacktschnecke“ und kokettiert: „In meinem Alter freut man sich über jede Zuwendung.“

Gunther Emmerlich brach eine Ausbildung zum Bauingenieur in Erfurt ab und studierte an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar Operngesang. Aber schon zeitgleich kannten ihn die DDR-Bürger aus dem Fernsehen als Jazzsänger. 20 Jahre lang gehörte er zum Ensemble der Semperoper in Dresden.

Er sang den Sarastro in Mozarts „Zauberflöte“ oder den Tevje in „Anatevka“. Er moderierte den Opernball in der Semperoper viele Jahre lang ebenso wie die Fernsehgala „Krone der Volksmusik“. Und Jazz singt er immer noch.

Gunther Emmerlich erzählt, wie er Sänger wurde, dass er Zigarettenraucher war wie Caruso und dass er vor den großen Bühnenauftritten nur noch ein „Butterbrötchen mit etwas Salz und einen Espresso“ zu sich nimmt. Seine Fans wissen jetzt, dass das „Toi, toi, toi“ das verbale Spucken über die linke Schulter zum Glück wünschen ist und es noch mehr Glück bringt, wenn man sich dafür nicht bedankt.

Er ist Mitglied in einer Wandergruppe mit Namen „Bündnis `98/Die Blauen“ und erklärt deren Namen so: „1998 haben wir uns gegründet, und „Die Blauen“ heißen wir, weil alle anderen Farben schon vergeben waren“.

Seine jugendlichen Familienauftritte als Weihnachtsmann mit einem Bart aus einem grauen Topflappen und einer Breschnew-Fellmütze lässt er ebenso wenig aus wie Anekdoten über seine zehn Enkelinnen, von denen die älteste 27 Jahre alt ist, die jüngste grade geboren.

Trockener Humor

Gunther Emmerlich reizt sein Publikum zu Lachsalven mit seinem trockenen Humor und Gefühl für die winzige Pause vor der Pointe – Theatermann eben. Er kommt völlig ohne Starallüren daher und gibt später fröhlich und aufgeräumt Autogramme. Mit der Lesung stellte er sein neues von drei Büchern „Spätlese – eine Rücksicht ohne Vorsicht“ vor.

Selbstverständlich hatte der Opernsänger auch Lieder im Gepäck, Opernarien allerdings nicht, denn die lassen sich schlecht auf der Gitarre begleiten. Die spielte er selbst und sang so bekannte Weisen wie „My bonny is over the ocean“ oder angejazzte Spirituals. Und mit „Ol` man river“ aus dem Musical „Showboat“ ließ Gunther Emmerlich gleich zu Beginn des launigen, abwechslungsreichen Abends die sonore Basstiefe seiner Stimme erklingen.