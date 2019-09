High-Proof heizen am Samstag in der Gaststätte Birr am Bremer Tor in Buer ein. Foto: Veranstalter

Melle. Mit schnörkellosem Gitarrenrock aus eigener Feder und Coversongs von Bad Religion bis Volbeat gibt High-Proof am heutigen Samstag in der Gaststätte Birr am Bremer Tor in Buer ein Wunschkonzert aus über 18 Jahren Bandgeschichte.