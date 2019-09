Feuer im Spänebunker: Drei Feuerwehren "In der Eue" in Melle im Einsatz CC-Editor öffnen

Einsatzkräfte aus drei Ortsfeuerwehren bekämpften den Brand, der in einer Fertigungshalle eines holzverarbeitenden Betriebs im Gewerbegebiet "In der Eue" ausgebrochen war. Foto: Simone Grawe

Melle. In einer Firma, die elastische Furnierlackierungen verarbeitet, ist am Donnerstagmittag erneut ein Feuer ausgebrochen. Aus diesem Grund ist auch der Sirenenalarm in Melle ausgelöst worden.