Melle. Jetzt ist auch die Sommerpause für die Handballer beendet. Am Wochenende gastiert Eicken zum Landesligaauftakt in Rastede, während Eicken II in der Landesklasse in Damme gefordert ist. Die HSG ist spielfrei.

Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte, die der Landesligist im Mai mit dem zweiten Platz abschloss, wollten die Eickener in der neuen Spielzeit den Aufstieg ins Visier nehmen. Eigentlich. Doch die Ansprüche klingen nun nach einer unruhigen Vorbereitung etwas vorsichtiger. „Wir wollen eine gute Saison absolvieren und in der Liga weiter gut mitspielen. Wir geben den Meistertitel jedoch nicht als Ziel aus, um etwas Druck rauszunehmen. Wenn wir Erster werden sollten, nehmen wir den Aufstieg aber natürlich mit“, erklärt ESV-Trainer Maik Rapczinski.



Die neue Zurückhaltung ist in Perspektivgesprächen mit dem Team entstanden. Denn für einen Großteil des Kaders verschöben sich altersbedingt langsam die Prioritäten, stellt der Coach fest. Da neben Gesundheit und Beruf auch die Familienplanung wichtiger werde, könne für das zeitintensive Hobby nicht mehr ganz so viel Einsatz aufgebracht werden. Und in der nächsthöheren Verbandsliga wäre noch mehr Aufwand nötig als bisher. „Das ist ein normaler Prozess. Eicken ist ein kleiner Verein. Unsere Spieler kommen überwiegend aus diesen kleineren Strukturen“, zeigt Rapczinski Verständnis, kann die leichte Enttäuschung aber auch nicht verhehlen.

Lülf und Neuzugang Bode länger verletzt

Die bereits Ende Juni aufgenommene Vorbereitung verlief mäßig. Drei Testspiele fielen aus. Und vor allem verletzten sich mit Kilian Lülf (Sehne an der rechten Hand gerissen) und Neuzugang Torben Bode (Mittelhandbruch) zwei Spieler, die voraussichtlich mehrere Monate ausfallen werden. Doch die ESV baut auf die Eingespieltheit ihres Kaders. „Wir leben von unserer Substanz und Konstanz“, ordnet der Trainer ein.

Zum Saisonauftakt tritt Eicken am Samstag (18 Uhr) beim VfL Rastede an. Das eigentlich bei der ESV liegende Heimrecht war auf Wunsch des VfL getauscht worden. In der Vorsaison schlug die Spielvereinigung die Rasteder zweimal deutlich. Doch Rapczinski warnt: „Das Team ist gut eingespielt. Rastede hat im Vorjahr nur zwei Partien daheim verloren, eine davon gegen uns, und war in der ersten Saisonhälfte vorne dabei. Die Begegnung wird eine große Herausforderung für uns. Ich sehe keinen Favoriten.“

Eine Klasse tiefer geht es für die wenig eingespielte Eicken-Reserve am Samstag (19 Uhr) zum Auftakt zu Rot-Weiß Damme. Zum ESV-Kader gehören auch jüngere Spieler, die in die Landesklasse hineinschnuppern sollen. Neu dabei sind Lukas Grobe, Rico Sommer und aus der A-Jugend Emilio Hebbe. Verzichten muss das Team von Christian Bergmann und Andreas Arens auf Jan-Philipp Röper, der privat verhindert ist. „Trotzdem wollen wir wie im Vorjahr auch in Damme schauen, was möglich ist, und positive Eindrücke mit in die weitere Saison transportieren“, erklärt Trainer Arens.