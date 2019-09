Eine Ausstellung informiert am Dienstag, 17. September im CKM über Patientensicherheit. Foto: CKM

Melle. . Die Patientensicherheit wird im Christlichen Klinikum (CKM) der Niels-Stensen-Kliniken groß geschrieben. Deshalb können sich Besucher und Patienten am 17. September von 10 bis 15 Uhr in einer Ausstellung informieren, was das Krankenhaus unternimmt und wie auch jeder selbst dazu beitragen kann.