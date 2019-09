Melle. Ein achtjähriger Junge wird an einer Bushaltestelle in Wellingholzhausen von einem Auto angefahren und stirbt. Das Heimatdorf der Familie ist in tiefer Trauer vereint. "Wir können den Schmerz nicht lindern, aber wir können ihn mit aushalten", sagt ein Notfallseelsorger.

Auf den Sitzen der Bushaltestelle in Peingdorf stehen brennende Grablichter. Einige Menschen haben Rosen und Sonnenblumen auf den Boden gelegt. Ein kleines Kuscheltier ist auf sie gebettet. Am Dienstagmorgen ist hier ein achtjähriger Junge gestorben. Er lief plötzlich auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst.

Peingdorf ist eine versprenkelte Ortschaft an den Ausläufern des Meller Stadtteils Wellingholzhausen. Hier kennt noch jeder jeden. Am Tag nach dem Unfall ist der Ort in tiefer Trauer um den Drittklässler vereint. "Es herrscht eine große Betroffenheit vom Kindergarten, über die Schule bis zum Sportverein", sagt Michael Göcking. Er ist Pfarrbeauftragter der katholischen Kirchengemeinde Wellingholzhausen/Gesmold und zudem seit 20 Jahren als Notfallseelsorger tätig.

Niemand sei im Schmerz allein

"Wenn ein Kind stirbt, ist das die größte Katastrophe", sagt er. "Wir werden uns unserer eigenen Hilflosigkeit bewusst. Dieser Schicksalsschlag hätte jeden treffen können, aber er hat diese Familie getroffen." Die Menschen in Wellingholzhausen vereine nun eine große Bereitschaft, den Schmerz der Angehörigen mitzutragen. Die Familie ist in dem Ort sehr verwurzelt, der Junge spielte im Fußballverein. Viele Dorfbewohner fragen sich, was sie tun können und welche Worte der Anteilnahme sie schreiben können. "Der Schmerz lässt sich nicht lindern, aber niemand ist mit ihm allein", so sieht es Göcking.

Der achtjährige Junge starb morgens auf dem Weg zur Schule, rund drei Kilometer von seiner Grundschule entfernt, in der er die dritte Klasse besuchte. Die Bushaltestelle liegt außerorts an der Borgloher Straße. Für Autos gibt es hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie fahren auf der Strecke mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Eine Anfrage an die Stadt Melle, ob es hier in der Vergangenheit schon gefährlichere Zwischenfälle gegeben habe, blieb zunächst unbeantwortet. Zumindest im Dorf sei diese Frage kein Thema, so schätzt es Göcking ein. "Das war ein tragischer Unfall."

Wartende Kinder an der Bushaltestelle und im herannahenden Bus mussten den Unfall und seine Folgen mitansehen. Schüler von insgesamt vier Schulen waren unter den Zeugen des Unfalls, heißt es aus der Pressestelle der Polizei.



Nach der Sprachlosigkeit kommen die Fragen

Die Klassenkameraden des Jungen verloren einen Mitschüler, seine Fußballmannschaft verlor einen Spielkameraden, viele Achtjährige verloren noch mehr als das: einen Freund. Wie gehen Kinder mit so einem schrecklichen Unfall um? Wie trauern sie? Wie kann man ihnen helfen, so ein Ereignis zu verarbeiten?

In der Grundschule Wellingholzhausen fand am Tag des Unfall und am Folgetag der Unterricht statt, auch wenn an ein reguläres Lehren und Lernen nicht zu denken war, sagt Martina Meier, die zuständige schulfachliche Dezernentin der Landesschulbehörde. Aber: Die Kinder sollten mit ihren Fragen nicht allein bleiben. Den Unterricht übernahmen ausschließlich die Klassenlehrer, um den Kindern als Vertrauensperson beizustehen. "Die Schule ist mit dem Unfall sehr besonnen umgegangen", sagt Meier. "Am ersten Tag waren viele Kinder noch sprachlos und standen unter Schock. Nun stellen sie mehr und mehr Fragen."

Schulpsychologen betreuen die Kinder

Die Klassenlehrer werden durch pädagogischen Fachkräfte und Schulpsychologen unterstützt, die die Kinder, die Eltern und nicht zuletzt auch die Lehrer betreuen. In der Schule gibt es laut Landesschulbehörde einen Stilleraum, der als Rückzugsmöglichkeit genutzt werde. Auch Schüler anderer Schulen, die den Unfall miterlebten, haben die Möglichkeit mit Schulpsychologen zu sprechen.

Sollten die Mitschüler und Freunde an der Beerdigung des Achtjährigen teilnehmen? Auch diese Frage stellten sich viele Väter und Mütter, berichtet der Pfarrbeauftrage Göcking. Er selbst ermutige Eltern dazu, die Trauerfeier gemeinsam mit ihren Kindern zu besuchen. Viele der Kinder kämen zum ersten Mal mit Trauer und Tod in Berührung. "Letztlich müssen das alle Eltern für sich selbst entscheiden. Aber eine Beerdigung kann den Anstoß geben, um mit den Kindern über den Tod zu sprechen und ihre Fragen zu beantworten."

Am Samstag wird der achtjährige Junge in Wellingholzhausen beigesetzt.