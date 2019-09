Melle. Es kommt Bewegung in das neue Baugebiet "Auf der Lauge": Nachdem die Planungen für die Bebauung zwischen Kampingring und der Straße "Auf der Lauge" in Buer während der Immobilienmesse vorgestellt worden sind, laufen gegenwärtig die Dekontamierungsarbeiten auf dem ehemaligen Firmengelände der Firma Wente.

Ruhig gelegen, leichte Südhanglage und an zentraler Stelle mit Blick auf die Martinikirche: Mitten im Ortskern wollen die Kreissparkasse und Investor Mehmed Yavus auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern weiteren Wohnraum schaffen, um der steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen.

Konkret plant die Kreissparkasse den Bau von 21 Wohneinheiten und Mehmed Yavus 28 Einheiten.

Bevor allerdings ein Bauantrag gestellt werden kann, müssen die Flächen von Altlasten befreit werden. In dem Gebiet liegt ein so genannter "registrierter Altstandort": "Dieser ist bereits in Absprache mit der Unteren Bodenschutzbehörde vom Landkreis Osnabrück durch das Fachingenieurbüro Sack + Temme aus Osnabrück untersucht worden", teilt Landkreissprecher Henning Müller-Detert auf Anfrage mit.

Zudem hatte ein Fachguachten im Bereich eines ehemaligen Heizöllagers Ölkontaminierungen festgestellt. Der kontaminierte Bodenaushub gilt nach den Abfallrichtlinien in Niedersachsen als gesundheitsgefährdender Abfall, der komplett fachgerecht entsorgt werden muss, um in der Folge eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Ein Unternehmen aus Buer hat die Arbeiten nach dem Motto: "Sortieren, Bewerten, Abfahren" inzwischen erledigt. Der Bodenaushub liegt nun auf einer zertifizierten Deponie. Der gesamte Vorgang ist dokumentiert und liegt der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises vor.

Daneben wird gegenwärtig Bauschutt abgetragen und fachgerecht entsorgt. Im Vorfeld war die Freifläche mehrfach untersucht worden. Dabei wurde festgestellt, dass auf Teilfächen so genannter Brandschutt lagert. Dabei handelt es sich um Bauschutt aus abgebrannten Gebäuden. Durch verschiedene Bohrungen konnten die Flächen lokalisiert werden, so dass sie jetzt - ebenfalls unter ständiger Fachaufsicht - ausgehoben werden. Auch dieser Aushub wird auf einer geeigneten Deponie entsorgt.

"Ziel ist es, das Grundstück von allen Bodenbelastungen zu bereinigen um eine spätere Wohnbebauung zu ermöglichen. Die Untere Bodenschutzbehörde wird fortlaufend über die Sanierung von Sack+Temme informiert", berichtet Henning Müller-Detert.

"Etwa die Hälfte der Gesamtfläche muss bereinigt werden. Dabei werden schätzungsweise rund 300 Tonnen Erde bewegt", äußert sich Mehmed Yavus auf Anfrage.

Beide Investoren haben haben eine gemeinsame Planung bei der Stadt vorgelegt: "Wir befinden uns derzeit mit dem Investor in Gesprächen zur städtebaulichen Entwicklung dieses Bereiches. Ein Bauantrag liegt uns derzeit noch nicht vor", teilt Stadtsprecher Jürgen Krämer auf Nachfrage mit.