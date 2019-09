Jannik Seelhöfer wird nach überstandener Verletzung doch beim diesjährigen Meller Stadtlauf starten. Archivfoto: Seelhöfer

Melle. Es ist angerichtet für den 17. Meller Stadtlauf des SC Melle am Samstag, 7. September. „Wir bewegen Melle“ umreißt Mitorganisator Alfred Reehuis das Motto. Denn neben den gut 1700 erhofften Teilnehmern in insgesamt zehn Läufen werden sicherlich auch wieder einige Tausend Menschen in der Innenstadt für Volksfeststimmung sorgen.