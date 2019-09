Borgholzhausen. Am Samstag, 7. September, findet von 13 bis 18 Uhr im Grünen Klassenzimmer auf Burg Ravensberg das Fest der Tiere statt.

Neben Fledermauskästen und Bienenhotels im Selbstbau werden Sockenfledermäuse für das Kinderzimmer gebastelt. Die Lebendtierausstellung, durch die ein Stiftungsmitarbeiter führt, zeigt in Terrarien verschiedene Schlangen, Skorpione und Vogelspinnen.

Natürlich kommen auch Fledermausliebhaber voll auf ihre Kosten. Mit dem Themenschwerpunkt „Amphibien“ sind Feuersalamander, Kröten und Frösche dabei. Indem die Stiftung auf das weltweite Amphibiensterben, das sich mit der Ausbreitung des „Salamanderfresserpilzes“ in Holland und Belgien schon vor unserer „Haustüre“ abspielt, aufmerksam machen will, möchte sie zugleich aufzeigen, was der Einzelne gegen dieses Phänomen tun kann.

Um sich nach der Ausstellung und dem Handwerkeln ein wenig die Beine zu vertreten, sind sowohl das Brunnenhaus als auch der Garten geöffnet. In dem einen kann frisches Brunnenwasser mit dem Laufrad auf mittelalterliche Art und Weise aus ungeahnten Tiefen emporgeholt werden, der andere dient zur Entspannung und (hoffentlich) zahlreichen Schmetterlingsbeobachtungen. pm/nw

Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder. Dazu kommen Materialkostenbeiträge.