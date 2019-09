Bünde. Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September macht Jörg Militzer zwei Angebote in zwei Städten.

Um 11 Uhr startet am Herforder Bahnhof eine Rundfahrt „Durch Herford und die Stadtteile“. Zwar werden bei der zweistündigen Bus-Tour keine Denkmäler „geöffnet“, aber eine ganze Reihe davon liegen auf dem Weg und werden kommentiert.

Ganz bequem im Sitzen geht es so durch die Herforder Kernstadt, die Feldmarken und bis in die Stadtteile, wobei auch ein Blick auf das aktuelle Stadtbild und nicht zuletzt auf die landschaftlichen Reize geworfen wird. Wegen der begrenzten Busplätze ist hierfür eine telefonische Anmeldung unter 05223 878080 zwingend erforderlich.

Um 15 Uhr wird Militzer dann in Bünde gewissermaßen ein „Denkmal von seinem Sockel holen“. Nicht, dass der Stadtführer den legendären Zigarren-Produzenten August Steinmeister um seine Ehrung als Teil des „Steinmeister & Wellensiek-Denkmals“ bringen möchte, ganz im Gegenteil. Wie in viele andere Charaktere verwandelt sich der „Jabbelpott“ dann selbst in August Steinmeister Senior und nimmt sein Publikum mit auf einen Streifzug durch sein Leben und die Stadt.

Viele, zum Teil auch denkmalgeschützte, Bauwerke erinnern an Steinmeister und seine Familie, die dann auch noch zu Wort kommen wird. Augusts Gattin Ottilie (dargestellt von Simone Litschel) erwartet, ebenfalls stilecht gekleidet, ihren Ehemann und seine Begleiter in ihrem Domizil, um auch aus ihrer Sicht zu berichten. Für diesen kurzweiligen Rundgang ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist das „Steinmeister & Wellensiek-Denkmal“ an der Bünder Bahnhofstraße, zwischen Rathaus und Laurentius-Kirche, wo eine Tageskasse eingerichtet sein wird. pm/nw

