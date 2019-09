Tipps für die Rettung gestresster Stadtbäume in Melle CC-Editor öffnen

Vorbildlich: Diese dichte Begrenzungshecke mit Rotdorn & Co am katholischen Pfarrhaus St. Matthäus lobte die Baumschulgärtnerin Dagmar Lücke während eines Rundgangs ausdrücklich. Foto: Christoph Franken

Melle. Die Meller Stadtbäume leiden, und Dagmar Lücke kann es nicht mehr mit ansehen. Die Baumschulgärtnerin, die sich auf dem Gelände der Baumschule Jurgelucks selbstständig gemacht hat, vermittelt bereits in Osnabrück bei „Baumspaziergängen“ Kenntnisse, um dem Dürre-Tod entgegenzutreten. Am Dienstag nahm sie städtisches Grün in der Innenstadt unter die Lupe.