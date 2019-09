Melle. Nach einer Reihe von Ausscheidungsturnieren nahmen vier Meller Tischtennistalente an der Bezirksendrangliste der Jugend und Schüler teil. Linn Hofmeister qualifizierte sich dabei für die Landesrangliste.

Mit dem Ziel, sich für die Landesrangliste in Niedersachsen zu qualifizieren, trat die Oldendorfer Oberligaakteurin Linn Hofmeister als Mitfavoritin um den Titel in der Klasse der weiblichen Jugend an. Linn startete überragend ins Turnier und gewann die ersten Partien alle ungefährdet. Erst in den letzten zu spielenden Runden geriet das SVO-Talent leicht ins Straucheln und musste sich in zwei Begegnungen knapp geschlagen geben. Dennoch reichte die starke Leitung für einen zufriedenstellenden zweiten Rang und die direkte Qualifikation zur Landesrangliste.



Rabbe ärgert höherklassige Gegner

In der Parallelkonkurrenz der männlichen Jugend ging der Riemsloher Thorben Rabbe an den Start. Thorben zeigte in der vergangenen Saison stets Topleistungen und wollte bei der Bezirksendrangliste Erfahrungen sammeln. In dem hochkarätigen Teilnehmerfeld gelang ihm dies: Er setzte sich gegen drei teilweise höherklassig agierende Gegner durch und konnte auch gegen den Rest des Feldes gut mithalten. Schlussendlich belegte er den siebten Platz.

Bei den Jüngsten in der Sporthalle, den Schülerinnen C, wollte Tialda Visbeck von der SV Oldendorf erste Erfahrungen auf der großen Bühne sammeln. Auch Tialda ließ teils ihr enormes Potenzial aufblitzen und konnte einige Gegnerinnen ärgern. Neben den vielen wertvollen Erfahrungen und einem tollen Erlebnis kann sie sich über den achten Platz freuen.

Bei den B-Schülerinnen hielt Martyna Lechowitz vom SuS Buer die Meller Fahnen hoch. Martyna hatte es in der hochklassigen Konkurrenz schwer. Mit einem ergatterten Sieg und einigen knappen Niederlagen belegte sie schlussendlich den zehnten Rang.