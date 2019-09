Melle. Vier Podiumsplätze sammelten die Kartrennfahrer des Teams Mediastall vom AC Melle Ende August im sommerlichen Glutofen auf der Kartbahn in Harsewinkel beim sechsten Lauf der deutsch-niederländischen Kartmeisterschaft.

Mit insgesamt neun Fahrern und deren Rennkarts sowie Ausrüstung hatte das Team logistisch an diesem Wochenende einiges zu bewältigen. Und am Rennsamstag stellten die Temperaturen von weit über 30 Grad nicht nur die Fahrer vor schweißtreibende Herausforderungen, auch die Mechaniker und die Technik kamen an ihre Grenzen.



Doch das Team konnte abschließend äußerst zufrieden auf einen erfolgreichen Tagesverlauf zurückblicken, denn mit den vier Podiumsplätzen durch einen Doppelsieg von Niklas Friedering und Marvin Kaja in der 125-Kubikzentimeter-Schalterklasse sowie den Tagessieg von Fabian Netemeyer bei den Senioren der 125-ccm-Klasse und einen hervorragenden zweiten Platz des jüngsten Fahrers des Teams bei den Bambini, Moritz Groneck, waren die Anstrengungen schnell vergessen.

Bei den Schaltern konnten sich Niklas Friedering und Marvin Kaja in einem hochkarätigen 15-köpfigen Starterfeld aus den Niederlanden und Deutschland nach jeweils zwei Blitzstarts in harten Positionskämpfen auf dem 800 Meter langen und Spitzengeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern erlaubenden Kurs durchsetzen. Nach drei spannenden Rennverläufen freuten sich der Erstplatzierte Niklas und Marvin als Zweiter über den Doppelsieg für das Team.

In der 125-ccm-Seniorenklasse waren vom Team Mediastall mit Fabian Netemeyer, Tom Ostermann, Christian Friedering, Thorsten Kemna und Dirk Groneck gleich fünf Fahrer am Start. Doch in der Hitze des Tages konnte nur Fabian Netemeyer alle drei Rennläufe durchs Ziel bringen. Das aber in einer so überzeugenden Vorstellung, dass er in einen 24 Starter umfassenden Feld mit fast 150 Metern Vorsprung im letzten Lauf die Zielflagge sah und seine Leistung mit dem Tagessieg in der Klasse 2 krönte.

Grund zur Freude gab es beim AC Melle auch durch Moritz Groneck bei den Bambini. Der jüngste Fahrer im Team konnte sich durch seine couragierte Fahrweise und hohe Geschwindigkeiten auf der Strecke behaupten und musste am Ende nur einem Fahrer aus den Niederlanden den Vortritt lassen.

Für Moritz Groneck, Marvin Kaja und Fabian Netemeyer bestehen bei noch zwei ausstehenden Rennen in Geesthacht und Belleben zum Ende der Saison berechtigte Chancen auf den jeweiligen Meistertitel der Rennserie .