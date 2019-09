Gregorian Voices konzertieren in der Martinikirche in Buer CC-Editor öffnen

Präsentieren Musik vom Mittelalter bis heute: Die Gregorian Voices kommen am 3. November in die Martinikirche nach Buer. Foto: Muhsiek-Agentur Freiburg

Melle. "The Gregorian Voices" kommen am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr nach drei Jahren wieder zu einem Konzert in die Martinikirche nach Buer.