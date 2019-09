Buer. Die Arbeiten zur Erst-Erschließung des neuen großen Baugebietes "An der blanken Mühle" in Buer kommen voran. Zur Zeit stehen erste Asphaltierungsarbeiten auf der Fläche an. Außerdem werden Versorgungsleitungen verlegt. "Am 1. Dezember ist das Areal baureif", sagte Dennis Lukas für die federführende Wohnungsbau Grönegau GmbH.

