Melle. „Gönn Dir Buchstaben“ – unter diesem Motto informieren das Alpha-Netzwerk der VHS Osnabrücker Land und die Stadtbibliothek am Samstag, 7. September, anlässlich des Welt-Alpha-Tags.

„Mehr als sechs Millionen Menschen gelten als funktionale Analphabeten. Sie können zwar einzelne Buchstaben und Wörter lesen und schreiben, scheitern jedoch an zusammenhängenden Texten. Das heißt sie können die Schriftsprache nicht funktional nutzen“, berichtet die Leiterin der Stadtbibliothek, Ulrike Koop.

Oft schreiben diese Menschen, wie sie die Wörter hören. Das Geschriebene lässt sich meist nur schwer entziffern oder der Sinn bleibt unklar.

Viele Betroffene schämen sich

Viele Betroffene schämen sich, dass sie nicht ausreichend lesen und schreiben können, trauen sich nicht, offen darüber zu sprechen, oder sich Hilfe zu suchen. Oft wissen auch enge Freunde oder Familienangehörige nichts von ihren Schwierigkeiten.

Das Alpha-Netzwerk und die Stadtbibliothek engagieren sich gemeinsam, um auf das Thema und auf Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen. Am Samstag gibt es in der Stadtbibliothek an der Weststraße von 11 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich an einem Thementisch zu informieren und beraten zu lassen. Die Stadtbibliothek hat viele Bücher, die beim Lernen helfen und Bücher aus dem „Spaß am Lesen-Verlag“, die leicht zu lesen sind und helfen, Freude am Lesen zu entdecken. Telefonische Beratungen sind unter 0541 501-8907 möglich.