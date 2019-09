Melle. Das Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen lockt mit einer Gemeinschaftsausstellung. Die Vernissage ist am Samstag, 7. September, um 11 Uhr.

"Kinder machen Kunst" im Fachwerk 1775: Das hat in Wellingholzhausen inzwischen schon Tradition. Doch nicht nur Schüler zwischen zehn und 15 Jahren lassen sich zum Teil bereits seit Jahren von Hobbykünstlerin Gudrun Becker aus Wellingholzhausen an die Welt der Farben und Formen heranführen. Seit drei Jahren gibt es regelmäßig auch Aquarellkurse für Erwachsene. Was in diesen gemeinsamen Kunststunden entstanden ist, präsentieren die kleinen und großen Teilnehmer in einer Gemeinschaftsausstellung im Fachwerk Am Ring 40.

Die Vernissage ist am Samstag, 7. September, um 11 Uhr. Vornehmlich naturalistich gemalte Tier- und Blumenmotive können an diesem Tag bis 18 Uhr bestaunt werden. Die gleichen Zeiten gelten für Sonntag, 8. September.

Zu den "Kinder machen Kunst"-Kursen gehört immer auch ein Ausflug in ein nahe gelegenes Museum, um den Blick der Jungen und Mädchen für verschiedenste Darstellungsformen zu öffnen. In diesem Jahr besuchten sie das neue Peter-August-Böckstiegel-Museum in Werther, das vor einem Jahr in unmittelbarer Nähe zum Geburtshaus des westfälischen Expressionisten errichtetet wurde. Dort wird ein besonderer Augenmerk auf die Kunstvermittlung für Kinder und Jugendliche gelegt. Die Wellingholzhausener Gäste lernten, dass Böckstiegel häufig ihm nahe stehende Menschen malte und dies auf eine ihm eigene, mitunter sehr eigenwillige Art. Ein Workshop griff dies auf, und es entstanden interessante "Selfie-Portraits".