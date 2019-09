Achtjähriger stirbt bei Unfall auf dem Schulweg in Melle CC-Editor öffnen

Auch ein Notarzt und die Rettungskräfte vor Ort konnten das Leben des Jungen nicht mehr retten. Symbolfoto: Michael Hehmann

Wellingholzhausen. Ein achtjähriger Junge wurde am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule bei einem tragischen Verkehrsunfall an der Bushaltestelle "Aubach" an der Borgloher Straße im Meller Stadtteil Wellingholzhausen getötet.