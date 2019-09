Rock bei Kurt-Festival in Melle-Gesmold erstmals ausverkauft CC-Editor öffnen

Ein beeindruckendes Bild gab die Bühne beim Auftritt der "Fly Fighters". Foto: Karl-Heinz Jansen

Gesmold. Die Rockfans der Region strömten am Samstag wieder zu "Rock bei Kurt" nach Gesmold. Am Fuße der Dratumer Berge, genauer in "Dratum Rock City", fand die 9. Auflage des beliebten Kultfestivals statt.