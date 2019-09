Gesmold. Seit 2003 besteht zwischen dem Century College Kanazawa und der Völker-Schule Osnabrück eine Schulpartnerschaft für die Ausbildung von Ergotherapeuten und Physiotherapeuten. Zum zweiten Mal waren Schüler und Lehrer beider Schulen nun, im Rahmen eines Schüleraustausches, zu Gast auf dem Hof Warner. Ziel des Besuchs war es das therapeutische Reiten genauer kennen zu lernen.

Nach einer Begrüßung und einer Hofführung konnten die japanischen Schüler an verschiedenen Stationen das Pferd mit allen Sinnen erleben. Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken und Hören - all diese Sinne zu fördern ist Teil des therapeutischen Alltags auf dem Hof Warner. Hilfreich waren neben den beiden Dolmetscherinnen auch die unterschiedlichen Materialien, die in den Therapieeinheiten zum Einsatz kommen. So unterstützten beispielsweise Bildkarten und Lerntafeln die Kommunikation.



Reichlich Abwechslung

Auf dem Reitplatz konnten die Gäste dann das Pferd in Aktion erleben und durch einen Parcours führen oder die Bewegung auf dem Pferderücken erfühlen. Die verschiedenen Gangarten, unterschiedlichen Sitzpositionen und veränderte Untergründe sorgten dabei für reichlich Abwechslung und zauberten sowohl den Gästen, als auch den Mitarbeiterinnen des Hof Warner ein Lächeln ins Gesicht.

Bevor der Tag einen gemütlichen Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen fand, präsentierten einige Mitglieder des Mini-Shetty-Showteams noch eine Langzügelquadrille, die die Ausgleichsarbeit der Therapiepferde zeigte.