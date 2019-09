Bruchmühlen. Zu sehen, wie auch die stärksten Trecker an ihre Grenze kommen, scheint eine große Anziehungskraft zu haben. Denn mehr als 1000 Besucher kamen zum achten Bennier Trecker-Treck.

„Ich finde es faszinierend, welche Kraft hinter den Maschinen steckt und dann zu erleben, wo sie aufhört“, erklärte Zuschauer Heiko Wernicke, als sich gerade wieder bei einem schweren Traktor die Hinterräder in den Acker eingruben und die Vorderräder anhoben. Die meisten der technisch interessierten Zuschauer auf dem Acker des Hofes Diembeck kamen aus dem Altkreis Melle und den westfälischen Nachbargemeinden. Aber von den 92 Startern kamen viele auch aus einem deutlich größeren Umkreis von Nienburg bis zur holländischen Grenze.



„Es hat für mich einen enormen Reiz, das Beste aus meinem Trecker herauszuholen und die tolle Gemeinschaft bei dieser Veranstaltung zu erleben“, meinte Teilnehmer Matthias Schekelmann aus Hille. Mit seinem IHC 844 schaffte er in der Fünf-Tonnen-Klasse den „Full-Pull“. Das heißt, er hat den Bremswagen, der bei jeder Radumdrehung seinen Widerstand erhöht, 100 Meter bis zur Ziellinie gezogen.

Reifenbreite und Luftdruck

„Es kommt nicht nur auf die Maschine, PS-Zahl und Drehmoment an, sondern auch auf das fahrerische Können, die Gewichtsverteilung, die Reifenbreite, die Profile und den Luftdruck“, erläuterte Matthias Vodegel vom Veranstalter Landjugend Riemsloh-Hoyel. In den niedrigen Gewichtsklassen konnten sogar einige alte Schätzchen von Fendt, John Deere oder IHC mit den modernen Schleppern mithalten, weil die Fahrer beim Schalten in niedrigere Gänge ein außerordentliches Geschick zeigten.

Die Bedingungen auf dem schweren tonigen Boden waren nach morgendlichen Schauern optimal. Es war genug Regen, dass es nicht staubte, aber auch nicht so ergiebig, dass sich schlammige Pfützen bildeten. Gestartet wurde in neun Gewichtsklassen von drei bis 14 Tonnen. Die schwersten Zugmaschinen waren ein Fendt 826 mit 260 PS und ein New Holland T 7 mit 315 PS.

Mikro-Pulling

Durch das Programm führte Maximilian Ramspoth. Der Vorsitzende der Landjugend Riemsloh-Hoyel freute sich über 20 engagierte Helfer aus den Reihen der Neuenkirchener und Riemsloher Landjugend, die wieder für einen reibungslosen Verlauf der gut besuchten Großveranstaltung sorgten.

Am frühen Sonntagabend standen nach den niedrigeren Klassen auch die Sieger der schweren Klassen fest: 14 Tonnen: Tobias Meyer zu Schlochtern (New Holland T 7315) , 10,5 und 9 Tonnen: Marcel Kottmeier (Case Magnum 7130), 8 Tonnen: Markus Delekat (Case 1455 ), 7 Tonnen: Michael Horstmann (Fendt 612 LSA), 6 Tonnen: Frank Wittemeier (Fendt 514), 5 Tonnen: Markus Schnelle (Case 856), 4 Tonnen: Jörg Buhmester (Deutz 8006), 3 Tonnen: Cord Nuttelmann (Deutz 5506).

Anzeige Anzeige

Während beim Trecker-Treck der großen Trecker auch der Spaß eine große Rolle spielte, schien das parallel laufende Mikro-Pulling einen ernsthafteren Wettbewerbscharakter zu haben. Die 80 Starter brachten ihre großenteils selbst gebauten Modelle gegen einen Bremswagen im Mini-Format zum Einsatz. Die Strecke bis zum Full Pull war für die Modell-Fahrzeuge zwölf Meter lang.