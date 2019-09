Melle. Dank und Anerkennung wurden jetzt während einer kleinen Feierstunde an der Bifurkation in Gesmold einer Persönlichkeit zuteil, die sich in der Stadt zweieinhalb Dekaden lang beispielhaft in der Seniorenarbeit engagierte, davon zuletzt 20 Jahre lang als Seniorenbeauftragte. Die Rede ist von Ingrid Holze, die sich auf eigenen Wunsch hin aus diesem Amt verabschiedete.

„Für mich bist Du eine gute Seele in unserer Stadt. Du hast Dich in vielen Bereichen sozial engagiert – und Du hast uns mit Deinem persönlichen Einsatz an vielen Stellen das Herz geöffnet“, fand Stadtrat Dirk Hensiek in seiner Einleitung anerkennende Worte. In ihrer Amtszeit habe Ingrid Holze im Bereich der Seniorenarbeit zahlreiche Ideen entwickelt und Projekte initiiert, und diese mit Geradlinigkeit und Zielstrebigkeit auf den Weg gebracht. Für den Redner stand fest: „Wir brauchen Menschen wie Dich in unserer Stadt.“



Wichtiges Engagement

„Das Engagement, das Sie gezeigt haben, war und ist wichtig“, sagte Bürgermeister Reinhard Scholz an Ingrid Holze gerichtet. Er erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Bürgerin im Jahre 1994 zu den Mitbegründern des Seniorenbeirates zählte und im Jahre 1999 zur Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt wurde. In ihrer Amtszeit habe Ingrid Holze eine Vielzahl von Vorhaben in die Tat umgesetzt – beispielsweise die Gründung des Vereins „Rentner helfen Rentnern“, die Einführung eines „Wäschedienstes“ für Patienten des Christlichen Klinikums, das Gedächtnistraining im DRK-Zentrum, die bekannten und beliebten Seniorenausflüge, die Aktion „Rentner helfen Rentnern“ und die Einführung der sogenannten „Notfallmappe“.

Generationengarten

Eng mit dem Namen Ingrid Holze sei zudem die Schaffung des Generationengartens im Grönenbergpark verbunden. „Erfreulich ist, dass die dort errichteten Geräte nicht nur von Angehörigen der Generation Ü60 und Ü70, sondern auch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt werden“, erklärte der Verwaltungschef, der Ingrid Holze im weiteren Verlauf seiner Ausführungen als „ideenreich, kreativ, beharrlich, charmant und humorvoll“ bezeichnete.

Er persönlich, so Scholz, habe die Vorsitzende als Persönlichkeit wahrgenommen, „mit der man sich gerne austauscht und die man gern noch lange im Amt gehalten hätte“. Als Ingrid Holze ihm mitgeteilt habe, sei er persönlich sehr überrascht gewesen: „Ich bedauere diese Entscheidung zutiefst, finde es aber honorig, wenn jemand diesen Weg geht, um das Amt in jüngere Hände zu legen“, stellte der Bürgermeister fest.

Unglaubliche Leistung

Mit den Worten „Es ist unglaublich, was Sie geleistet haben. Sie sind eine der Persönlichkeiten, die das Ehrenamt in Melle maßgeblich mitgeprägt haben“, überreichte Reinhard Scholz ein Blumenpräsent an Ingrid Holze – verbunden mit dem Wunsch auf eine gute Zukunft.

Sehr persönliche Worte richteten auch der Leiter des Sozialamtes, Klaus-Peter Kugler, und Thomas Täger als stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirates an Ingrid Holze. Beide Redner dankten ihr für die ausgesprochen angenehme Zusammenarbeit, die allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben werde.