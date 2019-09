Melle. „Eselin Evelyn – Das beste Erdmännchen der Welt“ – dieses Kinderbuch von Ulla Mersmeyer steht im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos am Montag, 9. September, um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek.

Die etwa 45-minütige Aufführung ist besonders für Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sieben Jahren geeignet. Anmeldungen werden ab sofort unter der Rufnummer 05422 959-474 entgegengenommen. Der Eintritt ist frei.

Zum Inhalt: Eigentlich wollte Eselin Evelyn ja nur einen kleinen Apfel aus dem Korb stibitzen, den Bauke für seinen Bootsausflug vorbereitet hat. Dass sie dabei geradewegs in das Boot stolpert und sich plötzlich mitten auf dem Fluss wiederfindet – das war ganz und gar nicht geplant. Und erst recht nicht, dass sie auf ihrer unfreiwilligen Reise mitten in der Wüste landet! Zum Glück gibt es in der Wüste nicht nur heißen Sand, sondern auch kleine, lustige Erdmännchen – und mit ihnen erlebt Evelyn schon bald ein aufregendes und wahrhaft eseliges Abenteuer.

„Bei einem Bilderbuchkino werden die Illustrationen eines Bilderbuches auf einer Leinwand gezeigt und dazu die Geschichte vorgelesen und erzählt“, erläutert die stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek, Sabine Lührmann. Im Anschluss erhalten die Mädchen und Jungen Gelegenheit, zu malen oder zu basteln.