Melle. Partystimmung unter dem Fallschirm herrschte am Samstag auf dem Hof Hagemann-Krystosek: Mit Festival-Flair, Live-Musik und viel guter Laune feierte der Hof sein Jubiläum.

Vor 20 Jahren begann der Umbau zum Pferdepensionsbetrieb, dessen Konzept 2015 um einen Aktivstall erweitert wurde. Seither ist die Zahl der Einsteller stetig gewachsen. Und nicht nur sie schätzen das Ambiente. Auch eine große Zahl von Radwanderern macht auf dem Weg über die „Schlösser-Route“ regelmäßig auf dem Hof Station. Für sie entstanden zwischenzeitlich eine gemütliche „Radlerrast“ und im vergangenen Jahr zusätzlich ein öffentliches WC.

Auch zur Jubiläumsfeier machten sich viele Besucher mit dem Fahrrad auf den Weg. Gemütlich zusammenkommen, klönen und entspannt Musik hören: Bereits am Nachmittag verwandelte sich der Hof in einen rege frequentierten Treffpunkt. Für den guten Ton sorgte dabei die Bigband der IGS Melle. Gipsy King, Chansons und beliebte Jazz Classics brachte das Trio „Himmelblau“ mit Violine, Gitarre und Kontrabass auf die Bühne, bevor am Abend die Kultband „Von Weiden“ so richtig aufdrehte.

Die Polka-Indiefolk-Formation aus Bardüttingdorf heizte mit treibenden Beats in ihrem unverwechselbaren Sound den vielen Fans ein, die sich unter dem Fallschirm drängten. Den rockigen Kontrast bot anschließend die Band „Red Hot“, die vor zwei Wochen erst in Wellingholzhausen für grandiose Stimmung sorgte.

Der Dank der Familie Hagemann-Krystosek galt zum Festival den vielen Einstellern, die als ehrenamtliche Helfer bei den Vorbereitungen und während der Veranstaltung selbst mit angepackten. „Ohne sie würde es nicht gehen“, betonte Eike Krystosek. „Die Stallgemeinschaft passt einfach.“