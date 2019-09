Viele Blühlfächen in Melle: Das ist vorbildlich

Melle. Melle ist seit Mai Mitglied im Bündnis für biologische Vielfalt. Seitdem hat sich auf dem Sektor Natur und Umwelt eine Menge getan. Das ist vorbildlich, findet unsere Kommentatorin.

Dem Bündnis für biologische Vielfalt sind bereits 121 Städte und Kommunen beigetreten, 230 Kommunen haben die Deklaration unterzeichnet, darunter auch Melle.

Damit zeigt die Stadt Verantwortung für den Schutz der Biodiversität. Sichtbare Zeichen sind das Stauwiesen-Projekt in Krukum, ein Beweidungsprojekt zur Erhaltung von artenreichem Grünland an der Bifurkation, die Pflanzung von Kopfbäumen an der Else sowie das Steinkauzprojekt im Stadtgebiet.

Zum Schutz der biologischen Vielfalt folgen jetzt die Blühflächen einschließlich naturnaher Pflege. All dies sind Indizien für ein umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln. Es summt und brummt in Melle: Vorbildlich!