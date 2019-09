Melle. Ein Marathon stellt hohe Ansprüche an die Fitness der Sportler. Beim großen Klaviermarathon auf Schloss Gesmold am Samstagabend wurden auch die Zuhörer gefordert. Gleich drei Pianisten gestalteten den dreistündigen Konzertabend mit einem riesigen Spagat aus der Klavierliteratur.

Aus den mehr als 550 Sonaten des italienischen Komponisten Domenico Scarlatti (1685 bis 1757) hatte Dinara Klinton sechs ausgewählt, mit denen sie das Programm startete. Zwar sind die Sonaten für das Cembalo komponiert, doch nutzen die meisten Pianisten heute den Konzertflügel zur ihrer Aufführung. Filigrane Motive, die leicht wiederzuerkennen sind und viele Wiederholungen fordern vom Pianisten eine Interpretationsleistung, die nicht leicht zu bewältigen ist - bilden die Sonaten doch schon eine Brücke zwischen barocker und klassischer Epoche. Dinara Klinton legte sie eher sogar romantisch aus mit Rubatoeinsätzen und überschwänglichen Betonungen. Mit einer Tschaikoswkyzugabe machte sie den Weg frei für den französischen jungen Pianisten Ingmar Lazar.

In dem Scherzo Nr. 3 op. 39 von Chopin ließ er schon anklingen, was er an Virtuosität und Klangkunst zu zeigen imstande ist. Mit zwei der „Miroirs“ von Maurice Ravel entführte er die Zuhörer in die wunderschöne Bilderwelt einsamer, trauriger Vögel und einer Barke, die zwischen Wellenbergen und -tälern auf dem Ozean treibt. Wie ein impressionistischer Maler formte Ingmar Lazar die Noten zu Tönen auf dem großen Bechstein-Flügel. Er schloss sein Programm mit der fünften Sonate des russischen Komponisten Alexander Skrjabin ab.

Als Oleg Poliansky sich an den Flügel setzte, wussten die Zuhörer, die ihn schon beim ersten Musikfest auf Schloss Gesmold gehört hatten, was folgen sollte: ein Feuerwerk an mächtigem Gestus, riesigem Klangrausch und einem Höchstmaß an Fingertechnik. Höhepunkt seiner Stückauswahl war nach dem bekannten Liebestraum Nr. 3 von Franz Liszt und einem der Charakterstücke aus den „Annés de pélerinage“ sicherlich die Fantasie „Don Juan“.

Mit dieser Art der Verarbeitung der klassischen Themen aus Mozarts „Don Giovanni“ brachte der Klaviervirtuose Franz Liszt zu seiner Zeit die Musik Mozarts in die öffentlichen Konzertsäle. Das Publikum liebte die bis an die Grenze der Spielbarkeit komponierten hochkomplexen Fantasien, die einem Pianisten alles abfordern. Die Bruchsteinmauern der Schlossremise bebten beinahe, als Oleg Poliansky die Gestalt des ermorderten Komtur aus der Mozartoper in die Tasten brachte und nach einem kurzen Aufatmen in der Idylle des Duetts zwischen Don Giovanni und Zerlina dann am Ende mit ekstatischer Urgewalt die berauschende lisztsche Champagnerarieninterpretation umsetzte. Sogar die Kraft für zwei nicht weniger wuchtige Zugaben hatte er.

Der musikalische Marathon wurde von zwei Pausen unterbrochen, die die Köpfe der Zuhörer jeweils für den nächsten Programmteil wieder erfrischten.