Diese Kunst aus Melle war nie bequem

Melle. Den Abschied des Meller Künstlerehepaares Roswitha und Dieter Pentzek aus dem aktiven Kulturbetrieb der Stadt kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

So unbequem es für das Umfeld auch sein mag: Kunst darf nicht bequem sein. Über eine der Kernaussagen dieser „Brüsseler Erklärung“ hinaus geht sogar noch die Feststellung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in ihrer Rede zur Eröffnung der 64. Berlinale: „Kunst darf und soll Zumutung sein.“

Eine Zumutung ist die Kunst von Roswitha und Dieter Pentzek glücklicherweise nie gewesen, aber bequem ist sie genauso glücklicherweise auch nicht. Das Künstlerpaar gilt zwar auch als durchaus durchsetzungsfähig, wenn es darum geht, Appelle zu Toleranz und Frieden in der Welt durch ihre Kunst zu transportieren. Aber beide wollten immer nur eines: Diese Welt besser machen: Dazu gehört auch das Erinnern an das Grauen von Kriegen und an die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, denen Nationalismus den Boden bereitet hat.

Laudator Hans-Jürgen Fip brachte all das in seiner Rede auf den Punkt und zollte dem Künstlerpaar hohen Respekt dafür, dass sie mit ihren Werken und Aktionen stets gegen das Vergessen und für den Friedensgedanken eintreten.