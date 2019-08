Nach der gelungenen Ausstellungseröffnung in der Alten Posthalterei: Dieter Pentzek, Annegret Mielke, Hans-Jürgen Fip und Roswitha Pentzek (von links). Foto: Christoph Franken

Melle. Ein bisschen Wehmut schwang mit, als am Donnerstagabend die letzte Ausstellung des Künstler-Ehepaares Rowitha und Dieter Pentzek in der Alten Posthalterei in Melle eröffnet wurde. „Ein Abschied findet statt, aber es bleibt das, was Sie in den Köpfen anderer verankert haben“, sagte Osnabrücks Alt-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip, der auf Wunsch des Ehepaares Pentzek in die Ausstellung „Strandgut III“ einführte.