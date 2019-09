Melle. In Melle gibt es kein Kino mehr. Filmfreunde müssen deswegen aber nicht darauf verzichten: Die Paulusgemeinde startet am Freitag, 6. September, mit der "Filmzeit".

"Wir bieten ein öffentliches Kirchenkino in der evangelischen Pauluskirche an, am kommenden Freitag um 19.30 Uhr geht es los", frohlockt Pastor Bernhard Julius. Alle zwei Monate, und zwar am ersten Freitag im Monat, soll das Kino in der Kirche laufen. Die Leitung der "Filmzeit" haben Mario Buletta und Pastor Bernhard Julius.

Film aus Schweden

Der erste Film, dessen Titel aus urherrechtlichen Gründen nicht genannt werden darf, stammt aus Schweden und wurde international mit zahlreichen Auszeichnungen besehen, unter anderem mit mehreren Publikumspreisen. Im Mittelpunkt steht ein älterer Witwer, der in einer Einfamilienhaussiedlung lebt und peinlich genau darauf achtet, dass alle anderen die zahlreichen Ge- und Verbote einhalten. Er ist ein ungeliebter nörgelnder Grantler.

Nach zahlreichen Schicksalsschlägen verliert er altersbedingt seine Arbeit und beschließt, sein Leben zu beenden, um endlich seiner Frau ins Jenseits zu folgen. Gerade als er sich einen Strick um den Hals legt, demolieren die neu einziehenden Nachbarn beim Einparken seinen Briefkasten. Wutentbrannt schiebt er sein Vorhaben auf, weist die Neuankömmlinge zurecht und parkt obendrein deren Wagen ein, damit alles seine Ordnung hat und sofort klar ist, wer hier den oft ruppigen Ton angibt.

Manchmal ein Grantler

Im Zuge dieser Begegnung verändert er sich langsam. Manchmal taut er auf, manchmal bleibt er Grantler, setzt das aber konstruktiv ein, zum Beispiel, um einen Nachbarn vor der behördlich angeordneten Zwangsunterbringung im Pflegeheim zu bewahren.

Der Film ist eine Tragikomödie, bei der man sich in den traurigen Szenen manchmal das Schmunzeln und in den heiteren Szenen die Traurigkeit nicht verkneifen kann. Er stellt unter anderem die Frage, wie Menschen mit dem Unerwarteten, mit den Verletzungen klar kommen, die das Leben zuspielt.

Die Veranstalter sorgen für Kino-Atmosphäre sowie für Snacks und Getränke. Der Eintritt ist frei.

Das nächste Kirchenkino läuft am Freitag, 1. November, wiederum um 19:30 Uhr. Eine Kurzbeschreibung gibt es rechtzeitig auf der Homepage der Paulus-Kirchengemeinde, auf Handzetteln und in den Abkündigungen der Gottesdienste.